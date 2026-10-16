VIDEO: सामूहिक विवाह संपन्न होने के बाद क्या बोले मंत्री अनिल राजभर?

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आजमगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शुक्रवार को 700 से अधिक जोड़ों का विवाह कराया गया। सावित्रीबाई फुले राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में आयोजित समारोह में प्रभारी मंत्री अनिल राजभर, सीडीओ और जनप्रतिनिधियों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया। योजना के तहत प्रति जोड़ा एक लाख रुपये की सहायता व्यवस्था की गई है।

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