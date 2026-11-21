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बहरीन से लौटे सौरभ ने सुनाई 18 दिन की यातना आपबीती; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sat, 21 Nov 2026 06:00 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 06:00 PM IST







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बहरीन से 18 दिन पूर्व लापता हुए सौरभ राय शनिवार को 20 दिन बाद जुर्माना भरकर बहरीन से अपने घर पहुंचे। उन्होंने बहरीन पुलिस और अपराध जांच विभाग द्वारा 18 दिनों तक दी गई यातना की आपबीती सुनाई। पुलिस ने भी उनके घर पहुंचकर उनका बयान दर्ज किया। ... और पढ़ें

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