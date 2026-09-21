50 हजार का इनामी गैंगस्टर रब्बानी गिरफ्तार, VIDEO

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थाना बिलरियागंज पुलिस ने 50 हजार रुपये के पुरस्कार घोषित गैंगस्टर रब्बानी निवासी अयूब नगर कस्बा थाना बिलरियागंज को सोमवार की सुबह सियरहा अंडरपास से गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर मोबाइल चोरी, आबकारी, वाहन चोरी व आयुध अधिनियम के कई मामले दर्ज हैं।

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