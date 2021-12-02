Azamgarh News: गणपति आराधना के बाद भंडारे में उमड़े श्रद्धालु
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:50 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
ठेकमा। गणपति उत्सव के समापन पर बरौना, बरदह और चौकी गांव में पूजा-अर्चना के बाद भंडारे का आयोजन हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गणपति बप्पा की पूजा कर श्रद्धालुओं ने सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। इसके बाद शुरू हुए भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। आयोजन में अजीत राय, आशीष राय, रौनक राय, विनय राय, अजय राय, डॉ. अनिल कुमार राय, विजय तिवारी, बामदेव तिवारी, अमित तिवारी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन