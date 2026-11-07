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अयोध्या में राम की पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने दीप जलाए तो पूरा घाट रोशनी से जगमग हो उठा

Bhupendra Singh

Updated Sat, 07 Nov 2026 06:27 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 06:27 PM IST







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अयोध्या में राम की पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने दीप जलाए तो पूरा घाट रोशनी से जगमग हो उठा

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