VIDEO: ट्रस्ट में शामिल होने की बात सिर्फ मीडिया की चर्चा, आधिकारिक स्तर पर कोई बातचीत नहीं: बजरंग लाल बांगड़ा

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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक बुधवार को दोपहर दो बजे से शुरू होगी। बैठक में नए न्यासियों की नियुक्ति और नए सीईओ के चयन को लेकर अंतिम मंथन किया जाएगा। सीईओ चयन समिति की रिपोर्ट ट्रस्ट को मिल चुकी है, जिस पर बैठक में चर्चा होगी। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा अयोध्या पहुंचे और ट्रस्ट अध्यक्ष गोविंद देव गिरि से मुलाकात की। बांगड़ा ने बताया कि सीईओ चयन समिति की रिपोर्ट ट्रस्ट को प्राप्त हो गई है। बैठक में चर्चा के बाद ही अंतिम निर्णय सामने आएगा। वहीं, ट्रस्ट में शामिल किए जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि इसकी चर्चा केवल मीडिया में है, आधिकारिक स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई है।

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