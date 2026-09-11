Ayodhya News: नगर कोतवाल को हटाने की मांग

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अयोध्या। थाना कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक मनोज शर्मा को हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी महानगर कमेटी ने महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव के नेतृत्व में एसएसपी के नाम संबोधित ज्ञापन सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी को सौंपा। सपा नेताओं ने प्रभारी निरीक्षक पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और पीड़ितों की सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। सपा प्रवक्ता राकेश यादव ने कहा कि बिना सुविधा शुल्क आम लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती, जिससे पुलिस विभाग की छवि प्रभावित हो रही है। नेताओं ने प्रभारी निरीक्षक को तत्काल हटाने और भविष्य में थानाध्यक्ष न बनाने की मांग की। कार्रवाई न होने पर पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय पवन के नेतृत्व में कोतवाली घेराव की चेतावनी दी। इस दौरान हामीद जाफर, मीसम उपाध्याय, शावेज जाफरी, संजय सिंह, राकेश पांडेय, सूरज वर्मा, बृजेश सिंह चौहान, कृष्ण गोपाल यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।