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Video: तारुन क्षेत्र में 161 स्थानों पर सजेगा मां दुर्गा का दरबार
अयोध्या के तारुन में नवरात्र पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए तारुन थाना परिसर में बैठक कर पूजा समितियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए। इस बार थाना क्षेत्र में 161 स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, जबकि पिछले वर्ष 138 प्रतिमाएं स्थापित हुई थीं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रत्येक पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाने और रातभर निगरानी के लिए एक वालंटियर तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में तय किया गया कि मूर्तिकार थाने से जारी पर्ची दिखाने पर ही प्रतिमा देंगे। पूजा समितियों को प्रतिदिन वालंटियर की जानकारी पुलिस को देनी होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप करने और प्रतिमाओं का विसर्जन तय स्थल पर ही करने को कहा गया।
एसडीएम संतोष कुमार ने कहा कि विवादित स्थलों पर प्रतिमाएं स्थापित न की जाएं। विसर्जन मार्ग और घाट पर किसी तरह की समस्या होने पर तत्काल प्रशासन को सूचना दें। घाटों की साफ-सफाई, बिजली व्यवस्था और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। पंडाल बिजली के खंभों से दूर लगाए जाएं। डीजे पर भड़काऊ और अश्लील गीत बजाने से बचें तथा त्योहार की मर्यादा बनाए रखें।
सीओ दिनेश गोदारा ने कहा कि किसी भी समस्या की सूचना तत्काल पुलिस को दें और सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं। डीजे निर्धारित सीमा में बजाएं। प्रभारी निरीक्षक लाल चन्द्र सरोज ने लोगों से प्रशासन का सहयोग करते हुए त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की।
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