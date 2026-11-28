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अयोध्या में आर्य समाज जमुनियाबाग के 118वें वार्षिकोत्सव के चौथे दिन यज्ञ-हवन, प्रवचन और भजन का आयोजन हुआ। जमुनियाबाग स्थित राजकरण वैदिक पाठशाला इंटर कॉलेज परिसर में विमल किशोर आर्य ने वैदिक धर्म पालन और सत्कर्मों से सद्मार्ग अपनाने का संदेश दिया। पंडित दीनानाथ शास्त्री ने यज्ञ का महत्व बताया। कैलाश कर्मठ और आचार्य अमृता आर्या ने भजनों से श्रद्धालुओं को भावविभोर किया। समापन पर प्रधान हिमांशु त्रिपाठी ने सहयोगियों का सम्मान कर आभार जताया।

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