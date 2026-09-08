{"_id":"6aa00ef894dcb1f3330e595c","slug":"video-video-rama-mathara-saiio-na-kaya-makhayamatara-ka-savagata-aarata-ma-raha-majatha-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: राम मंदिर सीईओ ने किया मुख्यमंत्री का स्वागत, आरती में रहे मौजूद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: राम मंदिर सीईओ ने किया मुख्यमंत्री का स्वागत, आरती में रहे मौजूद

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Tue, 08 Sep 2026 07:04 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 07:04 PM IST







Link Copied



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के दौरान श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन-पूजन के समय मंदिर के सीईओ जितेंद्र मिश्रा और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महेश भागचंदका मौजूद रहे। सीईओ जितेंद्र मिश्रा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने रामलला के दर्शन कर आरती में हिस्सा लिया। ... और पढ़ें

विज्ञापन