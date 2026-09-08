VIDEO : भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद अयोध्या से रवाना हुए सीएम योगी

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या दौरे पर रहे। उन्होंने जीआईसी में सभा को संबोधित करने के बाद हनुमानगढ़ी और रामजन्मभूमि परिसर में दर्शन-पूजन कर मंदिर निर्माण एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इसके बाद शाम 5:25 बजे मुख्यमंत्री हैलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए अयोध्या से रवाना हो गए।

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