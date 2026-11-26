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सूफी संत हजरत मखदूम शेख अहमद अब्दुल हक रुदौलवी के 610वें उर्स के मौके पर रूदौली की दरगाह परिसर में खिरका शरीफ की जियारत का आयोजन हुआ। शाम करीब चार बजे सज्जादानशीन शाह मोहम्मद अली आरिफ उर्फ सुब्बू मियां ने मखदूम साहब का ऐतिहासिक खिरका शरीफ धारण किया। इसके बाद उन्होंने अस्ताने पर हाजिरी लगाकर रस्म पूरी की। शाह सुब्बू मियां और शाह आमिर तबरेज ने परंपरागत तरीके से जायरीनों को पवित्र खिरका शरीफ के दीदार कराए। इस दौरान रुदौली सहित देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे हजारों अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ी। खिरका शरीफ की जियारत कर कई जायरीन भावुक हो उठे। लोगों ने मुल्क में अमन-शांति, खुशहाली और आपसी भाईचारे की दुआ मांगी। उर्स में शामिल नहीं हो पाने वाले अकीदतमंदों के लिए भी विशेष दुआ की गई। देर रात तक जियारत का सिलसिला जारी रहा।

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