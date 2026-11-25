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सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दीपोत्सव में करीब 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे। चौदह कोसी परिक्रमा में लगभग 30 लाख और पंचकोसी परिक्रमा में करीब 50 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं, कार्तिक पूर्णिमा पर लगभग 35 लाख श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान किया। इन आयोजनों के दौरान पूरी रामनगरी भक्तिमय रही।हनुमानगढ़ी के पास फूल-माला और प्रसाद की दुकान चलाने वाले रामप्रकाश शर्मा ने बताया कि दीपोत्सव से कार्तिक पूर्णिमा तक लगातार भीड़ रही। जितना कारोबार पहले पूरे साल में होता था, उतना इन 15 दिनों में हो गया। वहीं, रामकोट के व्यापारी अजय कुमार के मुताबिक, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आमद से कारोबार दो से तीन गुना तक बढ़ा है। बड़े और छोटे होटल, रेस्तरां, ऑटो-रिक्शा और स्थानीय दुकानदारों को भी इसका लाभ मिला।जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि सभी प्रमुख आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता रही। विभिन्न विभागों के समन्वय से दीपोत्सव, परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा स्नान के आयोजन सकुशल संपन्न कराए गए।