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कनक भवन के पुजारी दिनेश कुमार के संयोजन में आयोजित महाआरती में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। दीपों की जगमगाहट और आरती के दौरान गूंजते भक्ति गीतों से सरयू तट का वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने मां सरयू की आरती उतारकर सुख-समृद्धि की कामना की। विज्ञापन



पुजारी दिनेश कुमार ने बताया कि कनक भवन मंदिर की ओर से प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सरयू तट पर दीपों की महाआरती का आयोजन किया जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी भव्य स्तर पर आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि दीपदान और मां सरयू की आराधना की यह परंपरा श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी हुई है। कनक भवन के पुजारी दिनेश कुमार के संयोजन में आयोजित महाआरती में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। दीपों की जगमगाहट और आरती के दौरान गूंजते भक्ति गीतों से सरयू तट का वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने मां सरयू की आरती उतारकर सुख-समृद्धि की कामना की।पुजारी दिनेश कुमार ने बताया कि कनक भवन मंदिर की ओर से प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सरयू तट पर दीपों की महाआरती का आयोजन किया जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी भव्य स्तर पर आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि दीपदान और मां सरयू की आराधना की यह परंपरा श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी हुई है।

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अयोध्या। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार की देर शाम सरयू तट पर भक्ति और आस्था का अद्भुत दृश्य नजर आया। कनक भवन मंदिर की ओर से सरयू तट पर 5100 दीपों की भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। हजारों दीपों की रोशनी से सरयू तट जगमगा उठा। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दीपदान कर पुण्य अर्जित किया और मां सरयू की आराधना की।