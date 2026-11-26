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Video: अयोध्या में संविधान दिवस पर 19 स्थानों पर एक साथ दिलाई गई शपथ

Akash Dwivedi

Updated Thu, 26 Nov 2026 11:35 AM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 11:35 AM IST







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संविधान दिवस पर नगर कोतवाली सहित जिले के 19 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पुलिसकर्मियों और को संविधान की शपथ दिलाई गई। नगर कोतवाली में मनोज शर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। सभी ने संविधान के मूल्यों, आदर्शों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के पालन का संकल्प लिया। ... और पढ़ें

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