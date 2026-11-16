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VIDEO: मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान सड़क दुर्घटना में घायल

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Mon, 16 Nov 2026 10:15 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 10:15 PM IST







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मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान सड़क दुर्घटना मे घायल। विधायक की फॉर्च्यूनर ट्रेलर से टकराई। विधायक के सिर पर आई चोट। विधायक को जिला अस्पताल भेजा गया। थाना पूराकलंदर के रानी बाजार भँभवा चौराहे के पास हुआ हादसा। ... और पढ़ें

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