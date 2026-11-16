अयोध्या: सड़क हादसे में मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान घायल, सिर में आई चोट, ट्रेलर से टकराई एसयूवी
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 16 Nov 2026 10:00 PM IST
सार
भाजपा के मिल्कीपुर विधायक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। उनकी एसयूवी ट्रेलर से टकरा गई। इलाज के लिए उन्हें सीएचसी भेजा गया।
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विस्तार
अयोध्या के मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान सड़क हादसे में घायल हो गए। सोमवार को थाना पूराकलंदर क्षेत्र के रानी बाजार स्थित भंभवा चौराहे के पास उनकी एसयूवी ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में विधायक के सिर में चोट आई है।
घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय स्तर पर हलचल मच गई। दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।
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घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय स्तर पर हलचल मच गई। दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।
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