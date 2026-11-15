VIDEO: डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने किया पूजन

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छठ पर्व पर रविवार को महिलाओं ने सरयू तट सहित विभिन्न घाटों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर विधि-विधान से पूजन किया। व्रती महिलाओं ने परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की दीर्घायु की कामना की। सोमवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन के साथ चार दिवसीय छठ पर्व का समापन होगा।

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