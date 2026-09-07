{"_id":"6a9e740938475fbf280565eb","slug":"video-ayathhaya-ma-bhagavana-ganaesha-ka-marataya-ka-aakara-thana-ma-jata-maratakara-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में भगवान गणेश की मूर्तियों को आकार देने में जुटे मूर्तिकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या में गणेश चतुर्थी को लेकर आदर्श पुरम, चौक के बाजारों में गणपति बप्पा की मूर्तियां सजनी शुरू हो गई हैं। देवकाली के आदर्श पुरम में मूर्ति विक्रेताओं की ओर से अलग-अलग आकार और आकर्षक रूपों में भगवान गणेश की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। यहां एक से लेकर 12 फीट तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं। गणेश चतुर्थी के लिए लोगों ने अभी से मूर्तियों की बुकिंग शुरू कर दी है। मूर्तिकार उत्तम पाल ने बताया कि बाजार में करीब 600 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं। मूर्ति विक्रेता सुमन ने बताया कि लोग अपनी जरूरत और घर या पंडाल के आकार के अनुसार मूर्तियां पसंद कर रहे हैं। बड़ी मूर्तियों के साथ छोटी और आकर्षक प्रतिमाओं की भी मांग है। 14 सितंबर को श्री गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया गया। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया 14 सितंबर को सुबह 7: 06 बजे तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि आएगी, जो 15 सितंबर को सुबह 7:45 बजे तक रहेगी। गणेश मूर्ति की स्थापना 14 सितंबर को सुबह 8: 36 बजे से सुबह 10:56 बजे तक, 15 सितंबर को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक और शाम को 5:53 बजे से 9:29 बजे तक की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि यह तीनों चर लग्न है इनमें स्थापित किए गए भगवान गणेश जी अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन सौम्य योग में गणपति जी का विसर्जन होगा। मूर्तिकारों ने बताया कि लोग इको फ्रेंडली मूर्तियों की मांग भी कर रहे हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की मूर्तियों की जगह मिट्टी की मूर्तियों को अपना रहे हैं। कई श्रद्धालु बिना श्रंगार की मूर्तियों की भी मांग करते हैं। वह घर लेकर मूर्तियों का श्रंगार खुद करते हैं। बाजारों में भगवान गणेश के श्रंगार की दुकानें भी सज गई हैं।

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