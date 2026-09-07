अयोध्या में अचानक गिरी दीवार, मलबे में दबकर बाइक मैकेनिक की मौत

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अयोध्या में सदर तहसील के पास सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे अचानक पीडब्ल्यूडी कार्यालय की दीवार गिरने से उसके मलबे में दबकर बाइक मैकेनिक रविंद्र कुमार गौड़ की मौत हो गई। बताया गया कि रविंद्र बाइक की मरम्मत का काम करते थे। हादसे के दौरान वह दीवार के पास मौजूद थे, तभी अचानक दीवार भरभराकर गिर गई और वह मलबे में दब गए। मौके से गुजर रहे ई-रिक्शा चालक ने स्थानीय लोगों को बताया कि मलबे के नीचे कोई व्यक्ति दबा हुआ है। इसके बाद आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए मलबा हटाकर रविंद्र को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

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