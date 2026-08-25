VIDEO: अयोध्या में शानो-शौकत से निकला जुलूस-ए-मोहम्मदी

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पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर मंगलवार को अयोध्या में जुलूस-ए-मोहम्मदी अदब और एहतराम के साथ निकाला गया। सरकार की आमद मरहबा की सदाओं के बीच बक्सरिया टोला स्थित हजरत शेख शमसुद्दीन फरियाद-रस के आस्ताने से शुरू हुआ जुलूस ऋणमोचन चौराहा, अशर्फी भवन, कटरा पुलिस चौकी, आलमगंज, दोराही कुआं और टेढ़ी बाजार होते हुए रेलवे स्टेशन के पास स्थित हजरत जैनुलआबिदीन उर्फ बिजली शहीद बाबा की मजार पर पहुंचकर समाप्त हुआ।

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