अयोध्या: मंदिर की जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर साधु को पीटा, फायरिंग का भी आरोप; पुलिस कर रही जांच

यूपी के अयोध्या में मंदिर की जमीन पर कथित कब्जे और निर्माण का विरोध करने पर साधु से मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया है। घटना 25 अगस्त की रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। बड़ा स्थान रामकोट, अयोध्या निवासी सुदामा दास ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

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घटना पूराकलंदर क्षेत्र के कादीपुर गांव की है। तहरीर के अनुसार, सुदामा दास मंदिर की जमीन और खेती की देखरेख करते हैं। उन्हें सूचना मिली कि गीता यादव, निखिल यादव, शिवा यादव, रमन यादव, रिंकू यादव समेत 10-15 अज्ञात लोग जमीन पर निर्माण करा रहे हैं। पुलिस के साथ मौके पर पहुंचने पर उन्होंने निर्माण रोकने को कहा।आरोप है कि इस पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उन्हें पकड़कर पीटा और जान से मारने की धमकी दी। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ करने के साथ हवाई फायरिंग भी की गई। उनके शिष्य राजवीर से भी मारपीट की गई। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी भाग निकले। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।