VIDEO: अयोध्या के जनौरा की धोबी गली में बारिश का पानी घरों में घुसा, आवागमन मुश्किल

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अयोध्या के जनौरा स्थित धोबी गली में बारिश के कारण कई घरों में पानी भर गया है। स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरों के भीतर शौचालय, रसोईघर, शयनकक्ष और मुख्य कक्ष सहित सभी हिस्सों में गंदा पानी घुस गया है। इसके चलते लोगों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय महिला मीनाक्षी रावत ने बताया कि बारिश का पानी उनके घर में घुस गया है। राधा, अनीता रावत और शीला कनौजिया ने भी ऐसी ही समस्या बताई। उन्होंने कहा कि हर बार बारिश में यह स्थिति उत्पन्न होती है। घरों के अंदर पानी भरने से दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से परेशानी हो रही है। गंदे पानी के कारण बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। निवासियों ने प्रशासन से इस समस्या के समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी है। कई घरों में तो पानी कई फीट तक जमा हो गया है। यह समस्या पिछले कई वर्षों से बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोग त्रस्त हैं।

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