{"_id":"6a9d6d5e69d4a21a21015adf","slug":"video-video-ayathhaya-jamathara-ghata-para-pacavata-thapa-ka-aavagamana-btha-fasal-jalmagana-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: अयोध्या: जमथरा घाट पर पंचवटी दीप का आवागमन बंद, फसलें जलमग्न","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से मीरन घाट स्थित पंचवटी दीप पर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर दीप तक आने-जाने के लिए बनाया गया पीपा पुल बीच से हटा दिया गया है। इससे दीप जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। करीब 75 एकड़ क्षेत्र में इसे विकसित करने की योजना बनाई गई थी। पहले चरण में करीब 45 एकड़ क्षेत्र को विकसित किया जा रहा था। इधर, सरयू का जलस्तर बढ़ने से न केवल वही दिक्कत बढ़ी इसके साथ कई बीघा फसलें भी जलमग्न हो गई हैं।

... और पढ़ें