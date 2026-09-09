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अयोध्या: सहकारी बैंक सभागार में विश्व हिंदू परिषद के 62वें स्थापना दिवस में आयोजित कार्यक्रम

नरेंद्र आर्य

Updated Wed, 09 Sep 2026 06:57 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 06:57 PM IST







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रामपथ स्थित सहकारी बैंक सभागार में विश्व हिंदू परिषद के 62वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर विश्व हिन्दू परिषद अयोध्या महानगर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ करते विक्रमा प्रसाद, प्रदीप तिवारी, महंत वैदेही वल्लभ शरण, अभय, महंत अवधेश दास, निराला दास ... और पढ़ें

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