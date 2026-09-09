{"_id":"6aa17b7cb1e4ca5dd30f88cf","slug":"video-ayathhaya-rakashhabthhana-para-mayaka-aaii-ma-bta-ka-saraya-na-chhana-lya-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या: रक्षाबंधन पर मायके आई मां, बेटे को सरयू ने छीन लिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रुदौली तहसील क्षेत्र में बुधवार दोपहर सरयू नदी में भैंस नहलाने गए नाना और नाती गहरे पानी में डूब गए। हादसे के बाद कई घंटे तक एसडीआरएफ की टीम ने नाव और अन्य संसाधनों की मदद से दोनों की तलाश की, लेकिन देर शाम तक उनका पता नहीं चल सका। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक शिवा की मां राजकुमारी, निवासी ईदगाह रुदौली, ने रोते हुए अमर उजाला की टीम को बताया कि रक्षाबंधन के दिन वह अपने बेटे शिवा के साथ मायके राखी बांधने आई थीं। उन्होंने बताया कि उनके तीन बेटे और एक बेटी हैं। बुधवार को ही शिवा को अपनी नानी के साथ हैदराबाद जाने की तैयारी थी। दोपहर करीब 1:30 बजे शिवा अपने नाना के साथ भैंस नहलाने के लिए सरयू नदी की ओर गया था। कुछ देर बाद परिजनों को जानकारी मिली कि दोनों नदी के गहरे पानी में डूब गए हैं। जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण नदी के किनारे पहुंचे। इसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने दोनों की तलाश शुरू की। कई घंटे तक सर्च अभियान चलने के बावजूद दोनों का कोई सुराग नहीं मिल सका। मृतक की मौसी कन्यावती ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही वह लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि परिवार के लिए यह बेहद दुखद घटना है। हादसे से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है।

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