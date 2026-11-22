{"_id":"6b02b8302b2ce4084b010da1","slug":"video-state-level-kyokushin-karate-championship-organized-in-ayodhya-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में प्रदेश स्तरीय क्योकुशिन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या में राजकरण इंटर कॉलेज परिसर में प्रदेश स्तरीय क्योकुशिन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने पहुंचे। प्रतियोगिता में कानपुर, प्रयागराज सहित कई जिलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने कराटे के विभिन्न मुकाबलों में दमखम दिखाया। प्रतियोगिता के जरिए बच्चों को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने और आगे बढ़ने का अवसर मिला।

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