{"_id":"6b02b15ed68e1eaac00f1217","slug":"video-50-applications-for-inclusion-of-names-in-voter-list-were-received-in-ayodhya-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अयोध्या में 50 आवेदन आए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए फॉर्ब्स इंटर कॉलेज में विशेष शिविर लगाया गया। इसमें बीएलओ ने नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने और पहले से दर्ज नामों में संशोधन के लिए आवेदन भरवाए। शिविर में दो दिनों के भीतर नए मतदाता बनने के लिए 50 आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम और अन्य विवरणों में संशोधन के लिए 15 से 20 आवेदन आए। यह जानकारी सुपरवाइजर जयेश राम वर्मा ने दी।

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