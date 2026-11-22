{"_id":"6b02b15ed68e1eaac00f1217","slug":"video-50-applications-for-inclusion-of-names-in-voter-list-were-received-in-ayodhya-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अयोध्या में 50 आवेदन आए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अयोध्या में 50 आवेदन आए
अयोध्या में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए फॉर्ब्स इंटर कॉलेज में विशेष शिविर लगाया गया। इसमें बीएलओ ने नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने और पहले से दर्ज नामों में संशोधन के लिए आवेदन भरवाए। शिविर में दो दिनों के भीतर नए मतदाता बनने के लिए 50 आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम और अन्य विवरणों में संशोधन के लिए 15 से 20 आवेदन आए। यह जानकारी सुपरवाइजर जयेश राम वर्मा ने दी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।