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अयोध्या से नेपाल के जनकपुरधाम तक चलने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस सोमवार को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन के स्वागत के लिए स्टेशन को फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इस ऐतिहासिक रेल सेवा के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह वर्चुअल माध्यम से हैदराबाद हाउस से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अयोध्या धाम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे।

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