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सरयू-कमला एक्सप्रेस का शुभारंभ यात्रियों ने भारत-नेपाल के मजबूत होते रिश्तों और अयोध्या के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। यात्रियों ने कहा कि इस रेल सेवा से दोनों देशों के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। साथ ही अयोध्या में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। यात्रियों ने रेलवे स्टेशन पर की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली और अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों पर भी चर्चा की।

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