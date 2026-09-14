अयोध्या: मांझा कला में दिखा घड़ियाल, वीडियो वायरल

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अयोध्या: सरयू की धारा में बहकर सोमवार को मांझा कला गांव के पास एक घड़ियाल सूखे स्थान पर पहुंच गया। कुछ देर तक घड़ियाल रेत पर बैठा रहा, इसके बाद धीरे-धीरे सरयू के पानी में चला गया। इस दौरान किसी ने घड़ियाल का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घड़ियाल दिखने से ग्रामीणों में चर्चा का माहौल है।

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