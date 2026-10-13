अयोध्या: महिला सशक्तिकरण के लिए निकला पैदल मार्च

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अयोध्या: मिशन शक्ति के छठे चरण के तहत मंगलवार को पुलिस लाइन से महिला जागरूकता पैदल मार्च निकाला गया। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी के नेतृत्व में मार्च सिविल लाइन, रिकाबगंज और हनुमानगढ़ी होते हुए चौक पहुंचा। इसमें महिला पुलिसकर्मियों और एनसीसी कैडेटों ने हिस्सा लिया। रास्ते में महिलाओं को मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण से संबंधित पंपलेट बांटकर जागरूक किया गया।

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