अयोध्या में सीएम योगी के आगमन से पहले रिकाबगंज चौराहे पर डायवर्जन लागू, राहगीर रहे परेशान

{"_id":"6a9ef85d0894107dfd0e2d00","slug":"video-drs-wife-reached-ssp-office-in-anjaneya-hospital-assault-case-mayank-tyagis-photo-with-gangster-amit-mirinda-said-fake-case-filed-against-husband-and-assault-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: अंजनेय हॉस्पिटल मारपीट मामले में डॉ. पत्नी पहुंची एसएसपी ऑफिस, मयंक त्यागी की गैंगस्टर अमित मिरिंडा के साथ फोटो, बोलीं- पति पर कराया फज़ीर् मुकदमा और की मारपीट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}