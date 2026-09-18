Ayodhya: पैगंबर साहब पर कथित अशोभनीय टिप्पणी से भड़का आक्रोश, कोतवाली के बाहर जुटी भीड़, केस दर्ज

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बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया की एक आईडी से कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस आईडी का संबंध शुजागंज निवासी संतोष ठाकुर से बताया जा रहा है। टिप्पणी सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद रुदौली और शुजागंज क्षेत्र के लोगों में नाराजगी फैल गई। कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग कोतवाली पहुंच गए।मामले की जानकारी मिलने पर सपा नेता चौधरी शहरयार भी कोतवाली पहुंचे। उन्होंने सीओ और एसडीएम से वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उधर नगर पालिका अध्यक्ष जब्बार अली समेत कई संभ्रांत लोग भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया। आरोपी के खिलाफ कार्यवाही कराने की बात का भरोसा दिलाते हुए मामले को शांत कराया।अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।