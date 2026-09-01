{"_id":"6a9678dcb17c0364d103ccd5","slug":"video-ayathhaya-ka-dabhasamara-satadayama-ma-jal-vathayalya-valbl-paratayagata-shanpr-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या के डाभासेमर स्टेडियम में जिला विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या में डाभासेमर स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल में जिला विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग की बालिका खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। विभिन्न विद्यालयों से पहुंची खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल कोर्ट पर शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत के लिए जोर लगाया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला।

... और पढ़ें