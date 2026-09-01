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VIDEO: सिविल लाइंस में स्थित मिठाई की दुकान लक्ष्मी स्वीट्स में लगी भीषण आग

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Tue, 01 Sep 2026 04:32 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 04:32 PM IST

अयोध्या शहर के सिविल लाइंस में स्थित मिठाई की दुकान लक्ष्मी स्वीट्स में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड का दस्ता मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का कर रहा प्रयास। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका, कोतवाली नगर के सिविल लाइन का मामला। ... और पढ़ें

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