अयोध्या: छठ महापर्व को लेकर अयोध्या चौक में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़

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अयोध्या: छठ महापर्व को लेकर अयोध्या चौक में खरीदारी करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही चौक, बजाजा, रिकाबगंज, फतेहगंज और आसपास के बाजारों में चहल-पहल बढ़ गई। सूप, दौरा, गन्ना, नारियल, केला, सेब, ठेकुआ के लिए आटा और पूजा की सामग्री खरीदने के लिए लोग दुकानों पर टूट पड़े। बाजार में पैर रखने की जगह नहीं बची। छठ व्रतियों के लिए सूप-दौरा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए बांस की दुकानों पर सबसे ज्यादा भीड़ दिखी। लोग सूप, दौरा, टोकरी और बांस के बने सामान की खरीदारी करते नजर आए। कई लोगों ने पहले से ही सूप-दौरा बुक कर रखा था। वहीं फल की दुकानों पर केला, सेब, नारियल, संतरा, सिंघाड़ा और गन्ना लेने वालों की लंबी लाइन लगी रही। मिट्टी के चूल्हे, आम की लकड़ी और पूजा के बर्तन खरीदने वालों की भी कमी नहीं थी। महिलाओं की भीड़ साड़ी, साया, चुनरी और पूजा के कपड़ों की दुकानों पर ज्यादा दिखी। कई महिलाओं ने छठ के लिए नई पीली, लाल और नारंगी साड़ी खरीदी। बच्चों के लिए भी नए कपड़ों की जमकर खरीदारी हुई। दुकानदारों के चेहरे पर भी खुशी साफ दिख रही है। उनका कहना है कि इस बार छठ पर पिछले साल से ज्यादा बिक्री हो रही है। बाहर से आए लोग भी खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजार में रौनक आ गई है। भीड़ बढ़ने से चौक में जगह-जगह जाम की स्थिति बन गई। लोगों को पैदल चलने में भी दिक्कत हुई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चौक पर जवान तैनात किए हैं। लोगों का कहना है कि छठ में बाजार की रौनक ही अलग होती है, इस भीड़ में भी मजा आता है।

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