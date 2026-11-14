Ayodhya News: कारसेवकों के परिजनों की दोटूक-माफी से नहीं मिटेंगे जख्म

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अखिलेश के आने से अयोध्या का माहौल खराब होगागोलीकांड में जान गंवाने वाले अयोध्या निवासी वासुदेव गुप्ता की बेटी सीमा गुप्ता ने कहा कि अखिलेश यादव को अयोध्या नहीं आना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि इस समय राम मंदिर में दर्शन करने के पीछे उनका मकसद क्या है? सीमा का कहना है कि अखिलेश और उनके पिता की राजनीतिक विचारधारा में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। उनके पिता के कार्यकाल में कारसेवकों पर गोलियां चली थीं और अखिलेश भी उसी पार्टी की राजनीति करते रहे हैं। ऐसे में उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। उनके आने से अयोध्या का माहौल खराब होगा और रामभक्तों में नाराजगी बढ़ेगी।राम मंदिर में अखिलेश के आने पर जताई नाराजगीगोलीकांड में जान गंवाने वाले कोठारी बंधुओं रामकुमार और शरद कोठारी की बहन पूर्णिमा कोठारी का कहना है कि अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। परिवार ने अपनों को खोया है। उस पीड़ा को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अखिलेश के मंदिर दर्शन पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि राम मंदिर में उनके कदम नहीं पड़ने चाहिए। पूर्णिमा के मुताबिक, मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी ने लंबे समय तक राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया। अब उसी राजनीतिक विरासत से आने वाले अखिलेश का रामभक्त होने का दावा स्वीकार नहीं है।मुलायम से अलग नहीं अखिलेश की राजनीतिगोलीकांड में जान गंवाने वाले कारसेवक रमेश पांडेय की पत्नी गायत्री पांडेय के लिए यह विरोध किसी राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा अपने परिवार के उजड़ने की कहानी है। उन्होंने कहा कि कारसेवकों पर हुए गोलीकांड में उनका परिवार तबाह हो गया। पति को खोने के बाद उन्होंने किसी तरह परिवार का पालन-पोषण किया। ऐसे में माफी भी उनके लिए पर्याप्त नहीं है। गायत्री ने अखिलेश पर रामभक्त होने का दिखावा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पिता की सरकार में जो हुआ, उससे वह खुद को अलग नहीं कर सकते। अखिलेश की राजनीति भी उसी विचारधारा से जुड़ी हुई है।