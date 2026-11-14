अयोध्या: 'माफी मांगने से नहीं मिटेगा दर्द', अखिलेश के रामलला दर्शन के एलान पर भड़के कारसेवकों के परिजन

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अयोध्या में 1990 में कारसेवकों पर चली गोलियों की गूंज आज भी पीड़ित परिवारों के जेहन में जिंदा है। किसी ने भाई खोया तो किसी ने पति। किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। अब सपा मुखिया अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को प्रस्तावित अयोध्या दौरे ने इन परिवारों के पुराने जख्म फिर ताजा कर दिए हैं। विज्ञापन



सपा मुखिया के रामलला के दर्शन की मंशा पर सवाल उठाते हुए गोलीकांड में मारे गए कारसेवकों के परिजनों ने कहा कि माफी मांगने भर से उस दौर का दर्द नहीं मिट सकता। परिजनों ने सपा मुखिया के प्रस्तावित दौरे पर नाराजगी जताई। विज्ञापन

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अखिलेश के आने से अयोध्या का माहौल खराब होगा गोलीकांड में जान गंवाने वाले अयोध्या निवासी वासुदेव गुप्ता की बेटी सीमा गुप्ता ने कहा कि अखिलेश यादव को अयोध्या नहीं आना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि इस समय राम मंदिर में दर्शन करने के पीछे उनका मकसद क्या है?



सीमा का कहना है कि अखिलेश और उनके पिता की राजनीतिक विचारधारा में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। उनके पिता के कार्यकाल में कारसेवकों पर गोलियां चली थीं और अखिलेश भी उसी पार्टी की राजनीति करते रहे हैं। ऐसे में उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। उनके आने से अयोध्या का माहौल खराब होगा और रामभक्तों में नाराजगी बढ़ेगी।



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राम मंदिर में अखिलेश के आने पर जताई नाराजगी गोलीकांड में जान गंवाने वाले कोठारी बंधुओं रामकुमार और शरद कोठारी की बहन पूर्णिमा कोठारी का कहना है कि अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। परिवार ने अपनों को खोया है। उस पीड़ा को भुलाया नहीं जा सकता।



उन्होंने अखिलेश के मंदिर दर्शन पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि राम मंदिर में उनके कदम नहीं पड़ने चाहिए। पूर्णिमा के मुताबिक, मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी ने लंबे समय तक राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया। अब उसी राजनीतिक विरासत से आने वाले अखिलेश का रामभक्त होने का दावा स्वीकार नहीं है।



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