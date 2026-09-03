{"_id":"6a99096cee1f898db70e63eb","slug":"video-auraiya-farmers-helpless-as-pandav-river-swells-water-level-in-fields-rises-by-nine-inches-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"औरैया: पांडव नदी का पानी बढ़ने से किसान बेबस, खेतों में नौ इंच जलस्तर बढ़ा, फसलें पूरी तरह बर्बाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र की बस्ती में लगातार हो रही बारिश के कारण पांडव नदी का जलस्तर करीब नौ इंच और बढ़ गया है। पिछले दो महीनों से खेतों में लगातार जलभराव रहने के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। किसानों का आरोप है कि पूर्व में एसडीएम बिधूना द्वारा निरीक्षण कर मुआवजा दिलाने और पुल के पास सफाई कराकर पानी निकलवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन केवल नाममात्र की जेसीबी चलाकर औपचारिकता पूरी की गई। भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों के पास अब फसलें देखकर रोने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

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