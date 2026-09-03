औरैया में जीजा की गुंडई: साले को रास्ते से उठाया, नीम के पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा, डायल 112 ने बचाई जान

औरैया जिले के अछल्दा थाना क्षेत्र में रंजिश और वर्चस्व में मारपीट का मामला सामने आया है। यहां एक जीजा ने पुरानी खुन्नस के चलते अपने ही साले को बीच रास्ते से अगवा कर लिया और अपने घर के पास ले जाकर उसे पेड़ से बांधकर साथियों संग लाठी-डंडों से जमकर पीटा। घटना की जानकारी युवक के पिता को ग्रामीणों ने दी। पिता ने 1076 पर काल की मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने युवक को छुड़ाकर उसके पिता को सौंप दिया।

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पीड़ित पिता ने अपने दामाद सहित अन्य लोगों के खिलाफ थाना में तहरीर दी है। थाना क्षेत्र के ग्राम नल्हूपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार उर्फ अभय तिवारी पुत्र हरीशंकर तिवारी ने थाना में प्रार्थना पत्र दिया है कि बुधवार सुबह लगभग सवा 10 बजे वह बघुआ गांव में तिराहे के पास मेडिकल पर दवा लेने जा रहा था। तभी उसका जीजा विकास पांडे अपने लगभग 20 साथियों के साथ बाइकों पर सवार होकर आया।