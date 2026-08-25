83726 क्यूसेक पानी छोड़ने पर 15 सेमी कम हुआ जल स्तर

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बिजनौर बैराज से 83726 क्यूसेक पानी छोड़ने के बावजूद गंगा का जल स्तर 15 सेमी कम हो गया। तिगरी में जल स्तर 250 मीटर दर्ज किया गया। इससे आस पास के किसानों ने राहत महसूस की है। मगर चारा लाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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