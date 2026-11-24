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तिगरी गंगा मेले में महासभाओं में गूंज रहे रागनियों के स्वर
कार्तिक पूर्णिमा पर लगे तिगरी गंगा मेले में विभिन्न महासभाओं के शिविर रागनी, लोकगीतों से गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने महासभाओं में जमकर आनंद लिया।
तिगरी में गंगा तट पर लगे मेले में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा, प्रजापति सभा, अखिल भारतीय जाट महासभा, कश्यप समाज, अखिल भारतीय जाटव, सैनी समाज समाज, राजपूत महासभा के शिविर लगाए गए। महासभाओं के शिविरों में श्रद्धालु रागनियों, लोकगीतों का
आनंद ले रहे हैं। प्रजापति सभा के शिविर में गुरु गोरखनाथ के प्रिय शिष्य गोपीचंद्र के किस्से की रागनी सुन कर श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो गए। इसी तरह
सरवर नीर, पूरणमल सुंद्रादे, अजीत सिंह राजबाला के किस्से की रागनियों पर लोग झूम उठे।
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