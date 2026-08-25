{"_id":"6a8d9e74db98f60571040635","slug":"video-ganga-water-level-rises-by-10-cm-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"10 सेमी बढ़ा गंगा का जल स्तर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिजनौर बैराज से 118978 क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण गंगा का जल स्तर 10 सेंटीमीटर बढ़कर गेज 201.10 मीटर पर पहुंच गया। तिगरी में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान 202 मीटर से महज 90 सेंटीमीटर दूर रह गया हैै। टापू में बसे दारानगर, शीशों वाली, भुड्डी वाली आदि गांवों के लोगों की बेचैनी और परेशानी बढ़ती जा रही है। तिगरी में झोंपड़ियों, होटलों और दुकानों में बाढ़ का पानी भर गया। खेत लबालब हो गए हैं।

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