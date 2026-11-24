{"_id":"6b057baa25a48bc1310dfcfd","slug":"video-decades-later-the-garh-ganga-kartik-mela-is-being-held-west-of-tigri-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"दशकों बाद तिगरी से पश्चिम में लगा गढ़ गंगा कार्तिक मेला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गंगा के दूसरे किनारे पर लगा गढ़ गंगा मेला दशकों बाद मौजूदा स्थान पर है। बीते अप्रैल माह में गंगा का रुख बदले जाने का कुछ काम किए जाने के कारण मेला स्थल की हजारों बीघे भूमि का कटान हो गया। जहां सैकड़ों बीघे भूमि थी, उस स्थान पर गंगा बह रही है। कार्तिक पूर्णिमा पर तिगरी गंगा मेले के साथ ही गढ़ गंगा मेला भी लगता है। दोनों ही मेलों का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। तिगरी निवासी कमेश चंद त्यागी व ओम प्रकाश यादव उर्फ दयालु का कहना है कि महाभारत केे युद्ध में मारे गए लाखों योद्धाओं की आत्मा शांति के लिए भगवान श्रीकृ़ष्ण ने दीपदान कराया था। गढ़ गंगा मेला आमतौर पर लठीरा के सामने से शुरू होकर तिगरी के सामने तक लगता था। यह हमेशा तिगरी से दक्षिण दिशा में होता था। मगर बीते अप्रैल माह में सिंचाई विभाग के यांत्रिक संगठन ने ड्रेजर से गंगा का रुख बदलने का कुछ काम किया गया। पॉकलेन, जेसीबी से खोदाई की गई थी। जिससे गंगा की कुछ जलधारा का रुख दक्षिण की तरफ हो गया। इसके बाद जुलाई के अंत से लेकर सितंबर तक गंगा में आई बाढ़ ने दक्षिण की तरफ जमकर भूमि का कटान किया। जिस स्थान पर गंगा ने कटान किया, उस हजारों बीघे जमीन पर गढ़ गंगा मेला लगता था। अब वहां पर गंगा की जलधारा बह रही है। इस कारण गढ़ गंगा मेला इस बार तिगरी के पश्चिम दिशा में लगाया गया। मोहरका पट्टी गांव निवासी डाल चंद का कहना है कि दशकों बाद गढ़ का संपर्ण मेला मौजूदा स्थान पर लगा है। जबकि इससे पहले हमेशा तिगरी के सामने या दक्षिण दिशा में लगता था।

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