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ओपन बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में सीआर एकेडमी की खिलाड़ियों ने मिट्ठेपुर की टीम को पराजित कर चैंपियनशिप पर कब्जा किया। विजेता टीम को वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र चौधरी ने 11 हजार रुपये ट्रॉफी व उपविजेता टीम को सात हजार रुपये प्रदान किए। सीआर कबड्डी एकेडमी की ओर से रविवार को रमाबाई आंबेडकर राजकीय महाविद्यालय केे मैदान में ओपन बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 12 टीम की खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। पहला सेमीफाइनल मुकाबला गजरौला और सीआर कबड्डी एकेडमी के बीच हुआ। इसमें सीआर कबड्डी एकेडमी ने गजरौला की टीम को 16-4 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला एनएससी दिल्ली और मिट्ठेपुर के बीच हुआ। जिसमें मिट्ठेपुर की टीम ने एनएससी दिल्ली को 19-13 से हराकर फाइनल में जगह बनाई।

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