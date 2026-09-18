VIDEO: मंत्री राजभर बोले- 2027 में अंबेडकरनगर की सभी सीटें हारेगी सपा, एनडीए की 403 सीटों पर तैयारी

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यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच अंबेडकरनगर की सियासत भी गरमाने लगी है। जिले के प्रभारी मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर से बातचीत में जिले के विकास कार्यों, सरकार की योजनाओं की जमीनी स्थिति, संगठन की तैयारियों और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति समेत कई अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। मंत्री ने विकास कार्यों को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं बताने के साथ विपक्ष की राजनीति पर भी अपनी बात रखी। पेश है प्रमन श्रीवास्तव से हुई खास बातचीत के प्रमुख अंश

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