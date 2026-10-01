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Ambedkar Nagar News: अंकित पांडेय का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

Thu, 01 Oct 2026 11:14 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:14 PM IST
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Ankit Pandey cremated with state honors.
इ​ल्तिफातगंज के सरयू नदी किनारे घाट पर अंकित पांडेय के पा​र्थिव शरीर को मुखा​ग्नि देते बड़े जीज
अंबेडकरनगर/केदारनगर। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के शिविर में हुई गोलीबारी में बलिदान हुए अंकित पांडेय का पार्थिव शरीर बृहस्पतिवार सुबह करीब 11.30 बजे पैतृक गांव मठिया पहुंचा। यहां पारिवारिक रस्मों के बाद दोपहर करीब 03.30 इल्तिफातगंज स्थित सरयू नदी के घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंकित पांडेय को अपने दो दो साल के बेटे अगस्ता और बड़े जीजा श्याम सुंदर मिश्रा ने मुखाग्नि दी।
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इब्राहिमपुर क्षेत्र के दौलतपुर एकसारा (मठिया) निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक शिव प्रसाद पांडेय के पुत्र अंकित पांडेय (36) का पार्थिव शरीर जम्मू से दिल्ली होते हुए सुबह करीब सात बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। यहां से सड़क मार्ग से सीआईएसएफ के जवान और परिवार के लोग पार्थिव शरीर लेकर गांव पहुंचे। पार्थिव शरीर पहुंचते ही पूरे गांव में चीख पुकार मच गया।
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पिता शिव प्रसाद पांडेय व मां प्रमिला पांडेय के साथ छह बहनें और परिवार के अन्य सदस्य रो-रोकर अंकित का चेहरा आखिरी बार देखने की गुहार लगाते रहे। पत्नी प्रियंका पांडेय की चीख-पुकार सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। सीआईएसएफ के प्रयागराज परिक्षेत्र के डीआईजी मनीष सिंह की मौजूदगी में एनटीपीसी यूनिट ने तिरंगा अर्पित करने की रस्म पूरी की। इसके बाद परिजनों व रिश्तेदारों के साथ जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
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दोपहर करीब डेढ़ बजे गमगीन माहौल में अंतिम यात्रा शुरू हुई, जिसके पीछे जनसमूह साथ चल पड़ा। मठिया गांव से लेकर इल्तिफातगंज स्थित सरयू नदी के घाट तक सैकड़ों दोपहिया और चार पहिया वाहनों से लोग अंकित पांडेय अमर रहें के नारे लगाते रहे।

सुबह से ही घर पर जुटने लगे लोग
मठिया गांव में शिव प्रकाश पांडेय के घर के बाहर सुबह से ही भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। घर से करीब 100 मीटर दूर मुख्य मार्ग पर पहले तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ घर के बाहर रखा गया जहां सभी ने अंतिम दर्शन किए। इस दौरान पूर्व सांसद रितेश पांडेय, जिला पंचायत प्रशासक साधू वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष कपिल देव वर्मा, बसपा नेता विनय पाठक, प्रधान अंकित पांडेय, सीओ टांडा प्रदीप सिंह चंदेल, एसडीएम टांडा संजीव सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे।
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