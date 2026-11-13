{"_id":"6af6e3cb348200436e008c57","slug":"video-issue-of-mismanagement-in-preparations-for-baba-govind-saheb-fair-in-ambedkar-nagar-has-heated-up-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंबेडकरनगर में बाबा गोविंद साहब मेले की तैयारियों में अव्यवस्थाओं का मुद्दा गरमाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंबेडकरनगर में आलापुर तहसील क्षेत्र के अहिरौली गोविंद साहब में 19 दिसंबर से शुरू होने वाले ऐतिहासिक बाबा गोविंद साहब मेले की तैयारियों को लेकर मेला समिति ने जिला प्रशासन और जिला पंचायत से व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की मांग उठाई है। समिति ने कूड़ा निस्तारण, जलनिकासी, सड़कों की मरम्मत, शौचालयों और रैन बसेरों की साफ-सफाई को प्रमुख समस्या बताया है। मेले में अभी से दुकानों और झूलों के लगने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। समिति के प्रबंधक आशु सिंह ने कहा कि हर साल कूड़ा परिसर में जलाया जाता है और जलनिकासी नहीं होने से जलभराव की समस्या होती है। स्थानीय निवासी सुनील सिंह और रामवृक्ष यादव ने शौचालयों के ओवरफ्लो होने और रैन बसेरों की सफाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। वहीं, संरक्षक एवं ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने राज्य स्तरीय मेला घोषित होने के बावजूद विकास कार्य शुरू नहीं होने पर चिंता जताई। समिति ने प्रशासन से मेले से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने और सुरक्षा मानकों के अनुरूप झूलों व मनोरंजन के साधनों को समय से अनुमति देने की मांग की है।

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