{"_id":"6afa7c40a62422c52e0a419a","slug":"video-firing-on-youth-due-to-old-rivalry-in-ambedkar-nagar-fir-registered-against-seven-people-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंबेडकरनगर में पुरानी रंजिश में युवक पर फायरिंग, सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अंबेडकरनगर में पुरानी रंजिश में युवक पर फायरिंग, सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
अंबेडकरनगर में अकबरपुर के सौनगांव में शनिवार देर रात पुरानी मुकदमेबाजी और जमीन विवाद को लेकर एक युवक पर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में मोहम्मद आरिफ पुत्र अख्तर अली घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा।
पुलिस के अनुसार, 15 नवंबर की रात करीब 11 बजे डायल 112 के माध्यम से फायरिंग की सूचना मिली थी। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने घायल आरिफ की लिखित तहरीर पर मुस्ताक, नफीस, सलीम, प्रदीप, रवि, रामकेवल और राजेश के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया है। आरोप लगाया है कि नामजद आरोपितों से उसकी जमीन को लेकर रंजिश चल रही है। इसी विवाद में उन पर हमला किया गया। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। क्षेत्राधिकारी नगर अरुण कुमार नौहर ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिक की दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।